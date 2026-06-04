aspettando il castiglioni film festival

Questa sera, in piazza, si svolgerà un evento di attesa per il Castiglioni Film Festival, previsto tra pochi giorni. La manifestazione coinvolge la comunità locale e si svolge nel centro della città, con iniziative e incontri legati al festival cinematografico. L’appuntamento rappresenta un momento di avvicinamento all’evento principale, che si terrà a breve, e coinvolge vari attori e partecipanti del settore cinematografico. L’obiettivo è creare attesa e informare il pubblico sulle attività in programma.

Arezzo, 4 giugno 2026 – . Appuntamento questa sera in Piazza dello Stillo per l’inizio della rassegna “”, l’iniziativa che anticipa la 12ª edizione del Castiglioni Film Festival in programma dal 23 al 26 luglio, pensata per avvicinare il pubblico alle atmosfere e allo spirito del Festival. Alle ore 21.00 sarà proiettat o Notte prima degli esami 3.0, alla presenza del regista e sceneggiatore Tommaso Renzoni. Al termine della proiezione il pubblico potrà partecipare a un incontro con l’autore e a una sessione di domande e risposte. La serata è ad ingresso gratuito. La rassegna proseguirà domani, giovedì 5 giugno, con la proiezione del film 6:06 e l’incontro con la regista Tekla Taidelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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