Aspettando Castiglioni Film Festival
In vista della 12ª edizione del Castiglioni Film Festival, prevista dal 23 al 26 luglio 2026, torna la rassegna “Aspettando il Cff”. Questa iniziativa cinematografica mira a coinvolgere il pubblico e a far conoscere le atmosfere e lo spirito del festival. La rassegna si svolgerà nel territorio di Castiglion Fiorentino e anticipa l’evento principale in programma tra due anni.
In attesa della 12ª edizione del Castiglioni Film Festival, in programma a Castiglion Fiorentino dal 23 al 26 luglio 2026, torna “Aspettando il Cff”, una rassegna cinematografica pensata per avvicinare il pubblico alle atmosfere e allo spirito del Festival. I due appuntamenti si terranno giovedì. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Aspettando la 12ª edizione del Castiglioni Film FestivalIl 1 giugno 2026, si è annunciata la prossima edizione del Castiglioni Film Festival, che si svolgerà dal 23 al 26 luglio a Castiglion Fiorentino.
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4 e 5 Giugno - Proiezioni in Piazza dello Stillo a Castiglion Fiorentino aspettando la nuova edizione del Castiglioni Film Festival. - Facebook facebook
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