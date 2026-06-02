Aspettando Castiglioni Film Festival

Notizia in breve

In vista della 12ª edizione del Castiglioni Film Festival, prevista dal 23 al 26 luglio 2026, torna la rassegna “Aspettando il Cff”. Questa iniziativa cinematografica mira a coinvolgere il pubblico e a far conoscere le atmosfere e lo spirito del festival. La rassegna si svolgerà nel territorio di Castiglion Fiorentino e anticipa l’evento principale in programma tra due anni.