ASOC 2025-2026 Mimma Giuliani | Orgogliosi del successo degli studenti dell' IIS De Gruttola
Gli studenti dell’IIS 'De Gruttola' di Ariano Irpino hanno ricevuto un riconoscimento agli ASOC Awards 2025-2026, evento conclusivo della tredicesima edizione del progetto nazionale 'A Scuola di'. La dirigente scolastica ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dagli studenti.
"Desidero esprimere il mio più vivo compiacimento agli studenti e alle studentesse dell'IIS 'Giuseppe De Gruttola' di Ariano Irpino per il prestigioso riconoscimento ottenuto nell'ambito degli ASOC Awards 2025-2026, evento conclusivo della tredicesima edizione del progetto nazionale 'A Scuola di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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