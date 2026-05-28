Inps Ariano Irpino Mimma Giuliani | Nessuna chiusura
L’Inps di Ariano Irpino resterà aperta, nessuna chiusura o trasferimento è previsto. La conferma arriva da Mimma Giuliani, che ha comunicato che, dopo confronti con i vertici nazionali e il sottosegretario Claudio Durigon, non ci sono piani di spostamento dell’agenzia. La decisione è stata comunicata ai cittadini e alle autorità locali.
“A seguito delle interlocuzioni avute con i vertici nazionali dell’INPS e con il sottosegretario Claudio Durigon, possiamo rassicurare cittadini e territorio: l’agenzia INPS di Ariano Irpino non sarà trasferita né chiusa”. Lo dichiara Mimma Giuliani, commissario cittadino e consigliere comunale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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