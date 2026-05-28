Inps Ariano Irpino Mimma Giuliani | Nessuna chiusura

Notizia in breve

L’Inps di Ariano Irpino resterà aperta, nessuna chiusura o trasferimento è previsto. La conferma arriva da Mimma Giuliani, che ha comunicato che, dopo confronti con i vertici nazionali e il sottosegretario Claudio Durigon, non ci sono piani di spostamento dell’agenzia. La decisione è stata comunicata ai cittadini e alle autorità locali.