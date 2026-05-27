Ariano Irpino Mimma Giuliani nominata commissario cittadino della Lega

Notizia in breve

Il commissario provinciale della Lega ha nominato la consigliera comunale di Ariano Irpino, Mimma Giuliani, come nuovo commissario cittadino del partito. La nomina è stata ufficializzata di recente e riguarda la gestione locale del partito. Giuliani assume il ruolo di rappresentante ufficiale per le attività e le decisioni della Lega nella città. La nomina rientra in una strategia di rafforzamento del partito a livello locale.