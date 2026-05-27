Ariano Irpino Mimma Giuliani nominata commissario cittadino della Lega
Il commissario provinciale della Lega ha nominato la consigliera comunale di Ariano Irpino, Mimma Giuliani, come nuovo commissario cittadino del partito. La nomina è stata ufficializzata di recente e riguarda la gestione locale del partito. Giuliani assume il ruolo di rappresentante ufficiale per le attività e le decisioni della Lega nella città. La nomina rientra in una strategia di rafforzamento del partito a livello locale.
Il commissario provinciale della Lega, Luigi Barone, ha nominato la consigliera comunale di Ariano Irpino, Mimma Giuliani, nuovo commissario cittadino del partito. “La nomina di Mimma Giuliani – dichiara Barone – nasce dalla volontà di rafforzare ulteriormente la presenza della Lega sul. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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