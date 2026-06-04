Asilo ’Nigrisoli’ più sicurezza per il trasporto pasti

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un’interpellanza chiedendo all’amministrazione di valutare l’installazione di un sistema di risalita per il trasporto dei pasti tra il piano terra e il primo piano dell’asilo ’Nigrisoli’. La proposta mira a migliorare la sicurezza durante la movimentazione dei pasti all’interno dell’edificio scolastico. La richiesta si basa sulla necessità di facilitare il trasporto e ridurre i rischi legati al personale che si occupa del servizio. La decisione finale spetta alle autorità comunali.

Il capogruppo di Fdi, Roberto Badolato, ha presentato un’interpellanza con cui chiede all’amministrazione di valutare la realizzazione di un sistema di risalita per il trasporto dei pasti tra il piano terra e il primo piano dell’edificio scolastico d’infanzia ‘Nigrisoli’. Badolato riferisce di farsi portavoce delle segnalazioni e delle richieste avanzate da alcuni genitori dei bambini frequentanti la scuola. Secondo quanto riportato nell’interpellanza, "da tempo verrebbe evidenziata la necessità di dotare l’immobile di un idoneo sistema di montacarichi da scala o servizio scala a piattaforma per consentire il passaggio in sicurezza dal piano terra, dove si trovano le cucine, al primo piano dove viene svolto il servizio di somministrazione pasti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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