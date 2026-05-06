Germania carne di maiale nei pasti dell’asilo | licenziata addetta alla cucina

A Brema, una donna che lavorava come addetta alla cucina in un asilo nido è stata licenziata dopo che nei pasti serviti ai bambini è stata inclusa carne di maiale. La decisione è stata presa dall’amministrazione della struttura, che ha motivato il provvedimento con motivi legati alle politiche interne e alle normative vigenti. La vicenda ha suscitato discussioni tra genitori e rappresentanti dell’istituto, senza che siano stati resi noti altri dettagli.

A Brema, in Germania, la presenza di carne di maiale nei pasti di un asilo nido ha scatenato una controversia politica e legale. Secondo quanto riportato, il Servizio di Sicurezza dello Stato (Staatsschutz), responsabile di questioni tra cui la sicurezza nazionale, sta indagando su eventuali reati. L’incidente sarebbe avvenuto presso il Kinder- und Familienzentrum Mael??a Brema Nord, una struttura che accoglie una grande percentuale di bambini musulmani. Un’addetta alla cucina è sospettata di aver ordinato, preparato e servito carne di maiale, alimento proibito dall’Islam, ai bambini. È stata immediatamente licenziata senza preavviso. È accusata di aver agito “per motivi razzisti”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it Notizie correlate Chiusa dai Nas la cucina dell'ospedale di Lanciano che prepara i pasti anche per Vasto, il sindaco Menna: "È una vergogna"Tocca anche l'ospedale di Vasto la chiusura della cucina del Renzetti di Lanciano, a seguito di una serie di rilievi dei carabinieri del Nas. Stop alla carne di cavallo, Centinaio (Lega): "Non si cancella un pezzo di storia della cucina italiana""Vietare il consumo di carne equina significherebbe cancellare un pezzo della storia della cucina italiana, Patrimonio dell'Umanità, e anche... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Da Lipsia a Francoforte: il viaggio che racconta due Germanie (anche a tavola); Prosciutti tedeschi venduti come italiani: agricoltori torinesi al Brennero contro il falso Made in Italy. Coldiretti, + 12 % import carne di maiale da BerlinoL’Italia è un forte importatore di carne di maiale dalla Germania soprattutto destinata alla produzione di prosciutti (circa 13 milioni di pezzi all’anno) per un totale di 220 milioni di chili nei ... quotidianosanita.it Allarme Diossina: anche i suini contaminati in GermaniaDalle galline ‘l’affaire diossina’ si allarga alla carne di maiale. Non si ferma, anzi accelera, lo scandalo dei mangimi alla diossina che sta coinvolgendo migliaia di allevamenti tedeschi. Le ... quotidianosanita.it Dalla Germania al Garda su una macchinina a pedali con a bordo il cane. L'impresa di un giovane videomaker tedesco, 465 km in 14 giorni. Il veicolo è costruito con pezzi di biciclette rottamate: «Oggi tutti hanno due-ruote costosissime e sembra quasi che si - facebook.com facebook Sì della #Germania all' occupazione israeliana del #Libano, ma temporanea x.com