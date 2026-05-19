Infanzia ecco i bandi per asilo nido fascia piccoli e trasporto scolastico

Il Comune di Arezzo ha pubblicato due nuovi bandi, uno per l’iscrizione ai nidi per la fascia piccoli e un altro relativo al servizio di trasporto scolastico. La scadenza per la presentazione delle domande per il bando dei nidi è prevista per mercoledì 10 giugno. Entrambi i bandi sono consultabili online sul sito ufficiale dell’ente, dove sono disponibili le informazioni dettagliate sui requisiti e le modalità di partecipazione.

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