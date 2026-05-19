Infanzia ecco i bandi per asilo nido fascia piccoli e trasporto scolastico
Il Comune di Arezzo ha pubblicato due nuovi bandi, uno per l’iscrizione ai nidi per la fascia piccoli e un altro relativo al servizio di trasporto scolastico. La scadenza per la presentazione delle domande per il bando dei nidi è prevista per mercoledì 10 giugno. Entrambi i bandi sono consultabili online sul sito ufficiale dell’ente, dove sono disponibili le informazioni dettagliate sui requisiti e le modalità di partecipazione.
Sono due i bandi più recenti pubblicati dal Comune di Arezzo: quello per l’iscrizione ai nidi fascia piccoli con termine di presentazione delle domande fissato a mercoledì 10 giugno (https:www.comune.arezzo.itnovitabando-la-richiesta-di-ammissione-al-nido-e-20262027) e quello per il trasporto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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