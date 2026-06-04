L'assemblea di Ascopiave ha respinto la proposta di politica di remunerazione per l'esercizio 2026. La decisione è stata comunicata durante la riunione, senza ulteriori dettagli sui motivi. La società non ha confermato se ci saranno modifiche o nuove proposte in futuro. La bocciatura rappresenta un punto di svolta rispetto alle precedenti deliberazioni su remunerazioni e compensi. La decisione si inserisce in un contesto di discussioni sulla governance aziendale.

VENEZIA - Ennesimo colpo di scena. L'assemblea di Ascopiave ha "bocciato" la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026. Se in diversi credevano che la riunione di ieri rappresentasse quasi una formalità dopo tre mesi di terremoto, ecco che i soci della multiutility trevigiana hanno regalato l'ultima (mai dire mai.) sorpresa. Perché sì, è stato eletto il nuovo cda con Giovanni (Gianni) Zoppas alla presidenza, è stato approvato il bilancio, è stato dato il via alla distribuzione del dividendo. Ma la bocciatura della politica di remunerazione relativa all'anno in corso rappresenta molto più di un tecnicismo. Al contrario, incarna un deciso segnale di discontinuità. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ascopiave, l'assemblea boccia la politica di remunerazione

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