A giugno si terrà a Roma la prima assemblea del movimento politico guidato da Roberto Vannacci. Il progetto, avviato recentemente, sta rafforzando la propria struttura organizzativa e si prepara a consolidare la presenza all’interno del panorama politico. La convocazione rappresenta un momento importante per il movimento, che mira a definire le proprie linee strategiche e a rafforzare la rete di sostegno.

Il progetto politico guidato da Roberto Vannacci compie un nuovo passo avanti nella sua organizzazione. Futuro Nazionale, il movimento che si ispira alla sua visione politica, ha ufficializzato la data della prima assemblea nazionale: il 13 e 14 giugno a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione. L’appuntamento segna una tappa importante nel percorso di consolidamento del movimento, che dopo una fase iniziale di forte partecipazione diffusa sta definendo una struttura sempre più articolata e ordinata sul territorio. Una fase costituente per una struttura solida. L’assemblea di giugno avrà il compito di dare forma agli organismi dirigenti nazionali: saranno eletti 30 membri dell’esecutivo e 100 componenti dell’assemblea nazionale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vannacci accelera sulla struttura politica di Futuro Nazionale: a giugno la prima assemblea a Roma

Vannacci lascia la Lega e fonda Futuro Nazionale. A Salvini scrive: «La mia strada è un’altra»

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