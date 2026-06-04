Ascolti tv mercoledì 3 giugno | Lussemburgo-Italia Ticket to Paradise Chi l’ha visto?

Mercoledì 3 giugno 2026, su Rai 1 è stata trasmessa l’amichevole tra Lussemburgo e Italia, mentre su altri canali sono stati programmati film e programmi di approfondimento. L’ascolto più alto si è registrato con la partita, seguita da altri programmi come “Ticket to Paradise” e “Chi l’ha visto?”. I dati sugli ascolti tv indicano quale contenuto ha raggiunto le maggiori audience nella serata di mercoledì.

Ascolti tv mercoledì 3 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 3 giugno 2026? Su Rai 1 è andato in onda l’amichevole Lussemburgo-Italia. Su Rai 2 Mare fuori 6. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Ticket to Paradise. Su Italia 1 Chiedimi se sono felice. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 3 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 3 giugno 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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