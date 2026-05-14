Ascolti tv ieri mercoledì 13 maggio chi ha vinto tra Coppa Italia Alessandro Siani e Chi l' ha visto

Mercoledì 13 maggio 2026, gli ascolti televisivi sono stati dominati da diverse proposte in prima serata. La gara tra programmi ha visto la coppa Italia trasmessa su una rete principale, mentre un attore comico ha presentato uno spettacolo in prima serata. Contestualmente, un servizio di inchiesta ha attirato un vasto pubblico. I dati di ascolto sono stati raccolti dall'istituto di rilevazione Auditel e diffusi nelle ore successive.

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