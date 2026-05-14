Ascolti tv ieri mercoledì 13 maggio chi ha vinto tra Coppa Italia Alessandro Siani e Chi l' ha visto
Mercoledì 13 maggio 2026, gli ascolti televisivi sono stati dominati da diverse proposte in prima serata. La gara tra programmi ha visto la coppa Italia trasmessa su una rete principale, mentre un attore comico ha presentato uno spettacolo in prima serata. Contestualmente, un servizio di inchiesta ha attirato un vasto pubblico. I dati di ascolto sono stati raccolti dall'istituto di rilevazione Auditel e diffusi nelle ore successive.
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 13 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) senza La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Succede anche nelle migliori famiglie (Rai 1) chiude dietro a Coppa Italia (Canale 5) ma davanti a Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Il richiamo della foresta (Italia 1), Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Enrico Brignano Show (Nove), Mare Fuori 6 (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate e Internazionali d’Italia (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it
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