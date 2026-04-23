Ascolti tv ieri mercoledì 22 aprile chi ha vinto tra De Martino Gf Vip Chi l' ha visto e la Coppa Italia

Mercoledì 22 aprile 2026 sono andati in onda diversi programmi televisivi e eventi sportivi, trasmessi in prima serata. Una gara tra vari show e una partita di calcio hanno attirato l'attenzione degli spettatori, con programmi di intrattenimento, reality e servizi di approfondimento che si sono confrontati sui risultati di ascolto. La sfida tra i diversi palinsesti ha coinvolto anche un programma di varietà e un evento sportivo, creando un quadro variegato di ascolti.

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 22 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5) ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, la Coppa Italia (Italia 1) chiude davanti a Sister Act 2 (Rai 1) e Gf Vip (Canale 5). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (Rai 2), Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Sento la terra girare (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri mercoledì 22 aprile chi ha vinto tra De Martino, Gf Vip, Chi l'ha visto e la Coppa Italia Notizie correlate Ascolti tv ieri mercoledì 8 aprile chi ha vinto tra De Martino, Pretty Woman, Chi l'ha visto, Saviano, Le IeneLa Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 8 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri mercoledì 15 aprile chi ha vinto tra De Martino, Sister Act, Chi l'ha visto, Saviano, Le IeneLa Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 15 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ascolti tv martedì 21 aprile, la Coppa Italia su Canale 5 domina la serata; Ascolti tv ieri martedì 21 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Coppa Italia e DiMartedì; Pagelle ascolti tv ieri martedì 22 aprile: Coppa Italia batte Montalbano, Belve molto bene; Ascolti Tv ieri (21 aprile): De Martino stellare senza Gerry Scotti, Fagnani da record. Ascolti tv ieri mercoledì 22 aprile chi ha vinto tra De Martino, Gf Vip, Chi l'ha visto e la Coppa ItaliaAscolti tv 22 aprile: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Sister Act 2, Gf Vip, Chi l’ha visto e la Coppa Italia Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo ... virgilio.it Ascolti Tv ieri (22 aprile): il Grande Fratello VIP non decolla neanche senza RaiIl reality show condotto da Ilary Blasi si ferma al 15,7% di share, il meglio di STEP di De Martino al 9,7%, vince la Coppa Italia: tutti i dati Auditel ... libero.it #CoppaItalia, le squadre che hanno disputato più finali: ecco la classifica aggiornata x.com L'Eco di Bergamo. . Cronache nerazzurre - Coppa Italia: amarezza e delusione dopo la scofitta ai rigori contro la Lazio. Niente finale per l'Atalanta. Ecco il commento post partita di Elisa Cucchi e Matteo De Sanctis. Segui tutte le notizie sull'Atalanta su - facebook.com facebook