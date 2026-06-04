Nella serata di ieri, mercoledì 3 giugno 2026, su Rai1 l’amichevole Lussemburgo-Italia interessa 3.995.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale5 Ticket to Paradise conquista 2.053.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene 726.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Chiedimi se sono felice incolla davanti al video 855.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.477.000 spettatori (10.2%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 506.000 spettatori (4.4%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.251.000 spettatori e il 7.7%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 264.000 spettatori (2.2%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 3 Giugno 2026. Meno di 4 milioni per la Nazionale (21.7%), Canale5 si difende con Ticket to Paradise (14.7%)

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