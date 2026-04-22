Ascolti TV 21 aprile 2026 | Coppa Italia Canale5 domina la Prime Time

Martedì 21 aprile 2026, la partita di calcio tra Inter e Como trasmessa su Canale5 ha ottenuto il maggior pubblico in prima serata, superando gli altri programmi. Montalbano ha mantenuto una buona presenza nel palinsesto, mentre Affari Tuoi e Uomini e Donne hanno registrato numeri elevati. I dati Auditel completi confermano la vittoria della partita e i risultati delle altre trasmissioni in linea con le aspettative di ascolto.

Gli ascolti tv di martedì 21 aprile 2026, hanno visto trionfare la Coppa Italia Inter-Como su Canale5 in Prime Time con 4.851.000 spettatori e 24% share, superando la replica de Il Commissario Montalbano – Il giro di boa su Rai1 (2.853.000, 16.2%). Rai2 con Belve registra 1.761.000 (11.4%), La7 DiMartedì brilla a 1.573.000 (9.8%), Italia1 Le Iene – Il Verdetto 913.000 (7.1%). Rai3 FarWest 457.000 (3%), Rete4 Cartabianca 456.000 (3.5%), Nove Only Fun 536.000 (3.4%), 20 Mission Impossible 2 330.000 (1.7%). Affari Tuoi su Rai1 domina con 5.590.000 (25.9%) e Cinque Minuti 4.223.000 (21.7%). L’Eredità preserale Rai1 eccelle: Sfida dei 7 a 2.987.000 (25.🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV 21 aprile 2026: Coppa Italia Canale5 domina la Prime Time Notizie correlate Ascolti TV Mercoledì 28 gennaio 2026: Canale5 supera Rai1 in prime timeMercoledì 28 gennaio 2026, Rai1 ha trasmesso Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, seguito da 2. Ascolti TV | Martedì 21 Aprile 2026. Coppa Italia domina (24%), Montalbano in replica tiene (16.2%), Belve sale all’11.4%Nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Il giro di boa” interessa 2. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale; Grande Fratello Vip cambia ancora: doppio appuntamento e finale verso lo slittamento. Il nuovo calendario; Coppa Italia, semifinale di ritorno: a San Siro Inter-Como per il doblete o per la storia. Ecco le formazioni e dove vederla in tv; MEDIASET - CANALE 5 * COPPA ITALIA - 21/04: SEMIFINALI DI RITORNO INTER-COMO E ATALANTA-LAZIO, TELECRONACHE DI CALLEGARI E TREVISANI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING). Ascolti tv martedì 21 aprile, la Coppa Italia su Canale 5 domina la serataRoma, 22 apr. (Adnkronos) - E' Canale5 con la Coppa Italia – Inter-Como a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 21 aprile ... iltempo.it Ascolti tv martedì 21 aprile: Montalbano, Inter-Como, DiMartedìAscolti tv 21 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ottimi ascolti per #Belve che sale all' 11% di share Nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Il giro di boa” interessa 2.853.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 Coppa Italia – Inter- - facebook.com facebook In esclusiva assoluta su #Mediaset torna la #CoppaItalia con il ritorno delle semifinali. Stasera, alle 21, su #Canale5 va in onda la prima sfida #InterComo. @Inter @Como_1907 quimediaset.it/comunicati/cop… x.com