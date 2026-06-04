Nella giornata del 3 giugno, gli ascolti televisivi hanno visto la Nazionale prevalere sugli altri programmi, anche se senza grandi numeri, mentre la replica di Ticket to Paradise ha registrato un 14% di share. La partita ha attirato un pubblico considerevole, ma non ha raggiunto livelli elevati di ascolto. La commedia ha ottenuto un risultato discreto, senza però conquistare grandi fasce di pubblico. I dati sono stati comunicati ufficialmente e riguardano l’intera giornata di programmazione televisiva.

I dati degli ascolti tv del 3 giugno assegnano la vittoria alla Nazionale, benino Ticket to Paradise in replica. Buon debutto per Reazione a Catena Gliascolti tvdel 3 giugno assegnano la vittoria allaNazionaleche però ha suscitato poco interesse nei telespettatori. Il film in replicaTicket to Paradisesi è fermato al 14%. In accessLa Ruota della Fortuna ha realizzato 5.161.000 spettatori pari al 26.8%, senzaAffari Tuoicome competitor. Cobolli vola in semifinale. Berrettini si ritira e Arnaldi continua la corsa Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, la Nazionale vince ma non conquista, Ticket to Paradise si ferma al 14%

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