Ascolti tv ieri sera mercoledì 3 giugno 2026 dall' amichevole Lussemburgo-Italia a Chi l’ha Visto? a Ticket to Paradise

I dati Auditel di ieri sera mostrano che l’amichevole tra Lussemburgo e Italia ha ottenuto circa 2 milioni di spettatori, con uno share del 12%. Su Rai 3, “Chi l’ha Visto?” ha raggiunto circa 1,8 milioni di spettatori, con il 9% di share. Su Rai 1, “Ticket to Paradise” ha attirato circa 1,5 milioni di persone, con il 7% di share. La serata si è conclusa con vari programmi e film, tutti sotto i 2 milioni di spettatori.

Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 3 giugno 2026, mostrano i risultati di una battaglia tra programmi decisamente diversi che spaziano tra calcio, cinema, approfondimento giornalistico e grandi classici della comicità italiana. Scopriamo i dati Auditel della prima serata, dall’amichevole della Nazionale su Rai 1 ai film di Canale 5 e Italia 1, passando per l’informazione di Rai 3 e Rete 4, la sfida dell’audience resta aperta. Ascolti TV ieri sera, mercoledì 3 giugno 2026 Rai 1 – 21:30 • Lussemburgo–Italia (amichevole) Canale 5 – 21:21 • Ticket to Paradise Rai 2 – 21:20 • Mare Fuori 6 Italia 1 – 21:16 • Chiedimi se sono felice Rai 3 – 21:15 • Chi l’ha Visto? Rete 4 – 21:33 • Realpolitik La7 – 21:15 • Una Giornata Particolare Tv8 – 21:30 • Italia’s Got Talent Nove – 21:25 • Tutto suo padre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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