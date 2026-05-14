Ascolti tv ieri sera mercoledì 13 maggio 2026 dalla finale Lazio - Inter di Coppa Italia a ' Chi l’ha Visto?' a ' Mare Fuori' - I dati Auditel

I dati Auditel di ieri sera, mercoledì 13 maggio 2026, mostrano come la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter su Canale 5 abbia attirato l’attenzione del pubblico, prevalendo sugli altri programmi. La serata ha visto anche l’appuntamento con 'Chi l’ha Visto?' e 'Mare Fuori', che hanno registrato ascolti più bassi rispetto alla partita di calcio. Nessuna altra trasmissione ha superato gli ascolti della finale, che ha dominato la prima serata.

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