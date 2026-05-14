Ascolti tv ieri sera mercoledì 13 maggio 2026 dalla finale Lazio - Inter di Coppa Italia a ' Chi l’ha Visto?' a ' Mare Fuori' - I dati Auditel
I dati Auditel di ieri sera, mercoledì 13 maggio 2026, mostrano come la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter su Canale 5 abbia attirato l’attenzione del pubblico, prevalendo sugli altri programmi. La serata ha visto anche l’appuntamento con 'Chi l’ha Visto?' e 'Mare Fuori', che hanno registrato ascolti più bassi rispetto alla partita di calcio. Nessuna altra trasmissione ha superato gli ascolti della finale, che ha dominato la prima serata.
Il calcio protagonista della prima serata, ecco tutti i dati Auditel Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 13 maggio 2026, sono dominati dal calcio con la finale di Coppa Italia Lazio - Inter in onda su Canale 5. La partita ha toccato punte di share del 28% superando 6 milioni di spettatori.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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