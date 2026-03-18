Ieri sera, 17 marzo 2026, sulla televisione italiana si sono susseguite diverse trasmissioni. Il Grande Fratello Vip è andato in onda in prima serata, mentre ha fatto scalpore lo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, due quiz che si sono affrontati in prima serata. Le trasmissioni sono state seguite da un pubblico vario, con diverse preferenze di visione.

Gli ascolti tv di ieri, martedì 17 marzo 2026, vedono il ritorno in prima serata del Grande Fratello Vip 2026 e nell'Access Prime Time la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Ecco i programmi che si sono scontrati e i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera, il Grande Fratello Vip 2026 in prima serata Ecco i principali appuntamenti in onda martedì 17 marzo 2026: Rai1: Le libere donne Rai2: Stasera a letto tardi Rai3: Farwest Canale5: Grande Fratello Vip 2026 Italia1: Spider-Man Rete4: È sempre Cartabianca. I programmi Rai, tra fiction, intrattenimento e inchiesta Su Rai1 spazio alla fiction Le libere donne, proposta centrale della serata per chi ama le storie intense e ambientate in contesti storici. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri, 17 marzo 2026, dal Grande Fratello Vip in prima serata allo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

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