Il 3 giugno, la partita tra la nazionale di calcio e il Lussemburgo è stata trasmessa su Rai 1, anche se la squadra non parteciperà ai Mondiali. Nella stessa giornata, gli ascolti televisivi hanno visto Gerry Scotti restare senza concorrenti in prima serata, mentre George Clooney ha affrontato l’Italia con una sua presenza televisiva. I dati di ascolto hanno registrato numeri significativi per entrambe le trasmissioni.

Anche se non la vedremo ai Mondiali, la Nazionale di calcio è scesa in campo per una amichevole contro il Lussemburgo, trasmessa su Rai 1. Canale 5 ha provato a raccogliere più ascolti possibili con George Clooney e Julia Roberts, protagonisti della commedia Ticket to Paradise. Mentre Italia 1 ha mandato in onda un grande classico della comicità italiana, Chiedimi se sono felice, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Su Rete 4 abbiamo ritrovato Realpolitik. Rai 2 invece ha trasmesso l’ultima puntata di Mare Fuori 6 e Rai 3 ha mandato in onda il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? dove sono stati trattati i casi di Paula Andrea Bran Yépez e di Claudia De Chirico. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Ascolti tv del 3 giugno, George Clooney sfida l’Italia. Gerry Scotti resta solo

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