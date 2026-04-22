Mercoledì 21 aprile Francesca Fagnani è tornata a graffiare con Belve su Rai 2. Le interviste proposte sono come sempre ricche di colpi di scena e commentate lungamente prima ancora che siano andate in onda. Ospiti delle puntata sono stati Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini, Shiva. Malgrado gli interventi piccanti, Francesca Fagnani non è ancora riuscita a conquistare il vertice degli ascolti tv. E tutto per colpa del Commissario Montalbano che Rai 1 continua a mandare in replica, con evidente successo. Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca, su Italia 1 sono andate in onda Le Iene presentano – Il verdetto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 21 aprile, Il Commissario Montalbano sfida la Fagnani. E salta Gerry Scotti

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