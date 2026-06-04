Ascolti tv 3 giugno | Lussemburgo-Italia vince la prima serata con il 21,7%

L’amichevole tra Lussemburgo e Italia ha ottenuto il 21,7% di share nella prima serata di ieri, 3 giugno, risultando il programma più visto.

(Adnkronos) – L’amichevole Lussemburgo-Italia ha vinto la prima serata di ieri, 3 giugno, con il 21,7%. La partita in onda su Rai1 ha incollato allo schermo quasi 4 milioni di telespettatori. Su Canale 5, il film 'Ticket to Paradise' con George Clooney e Julia Roberts ha intrattenuto 2.053.000 telespettatori, pari al 14,7%. Su Rai3, 'Chi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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