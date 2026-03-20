Ascolti tv ‘Don Matteo 15’ vince la prima serata con il 23,3%

Nella serata di ieri, 19 marzo 2026, ‘Don Matteo 15’ ha ottenuto il miglior ascolto tra i programmi trasmessi, con una quota del 23,3%. La fiction di Rai1, interpretata da Raoul Bova e Nino Frassica, ha attirato circa tre milioni e seicento mila spettatori, confermando il suo successo sul pubblico televisivo. La puntata ha prevalso sugli altri programmi in prima serata.

(Adnkronos) – 'Don Matteo 15' ha vinto la prima serata di ieri, 19 marzo 2026. La fiction di Rai1 con Raoul Bova e Nino Frassica ha incollato allo schermo 3.875.000 telespettatori. Su Canale 5, il serial televisivo drammatico turco 'Forbidden fruit' ha conquistato 1.788.000 telespettatori e il 12,1%. Su Italia 1, il film con Checco Zalone 'Che bella giornata' ha intrattenuto 1.278.000 telespettatori, pari al 6,9%. Poco sotto con il 6,6% c'è 'Piazza pulita', in onda su La7, che è stato visto dal 914.000 telespettatori. Su Rete 4, 'Dritto e rovescio' ha raggiunto 761.000 telespettatori, pari al 5,8%, mentre 'Splendida cornice' su Rai3 943. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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