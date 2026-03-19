Ascolti tv ‘Step’ su Rai2 vince la prima serata con il 15,8%

Nella prima serata di ieri, 18 marzo, su Rai2 ha vinto il programma 'Step' con il 15,8% di share, mentre 'Stasettutto è possibile' ha dominato la serata con il 15,8%. Questi dati mostrano le percentuali di ascolto dei due show trasmessi in quella fascia oraria. Nessuna altra informazione viene fornita sui contenuti o sui partecipanti delle trasmissioni.

(Adnkronos) – 'Stasera tutto è possibile' ha vinto la prima serata di ieri, 18 marzo, con il 15,8% di share. Il programma di Rai2 condotto da Stefano De Martino ha totalizzato 2.002.000 telespettatori. Su Canale 5 la fiction 'Vanina – Un Vicequestore a Catania 2' con Giusy Buscemi ha conquistato 1.864.000 telespettatori e il 13,8%, mentre su Rai1 'Morgane – Detective Geniale 5' ha registrato 1.539.000 telespettatori, pari al 10,1%. A seguire, 'Chi l’ha Visto?' su Rai3 con 1.300.000 telespettatori, pari all'8,4% e poco sotto, con l'8,3%, il programma di Italia 1 'Le Iene', che è stato visto da 1. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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