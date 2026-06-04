Ascolti tv 3 giugno 2026 | Lussemburgo-Italia 21.7% Ticket to Paradise 14.7% La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Notizia in breve

Il 3 giugno 2026, la partita tra Lussemburgo e Italia ha registrato il 21,7% di share, risultando il programma più seguito in prima serata. Sul secondo gradino del podio, il film “Ticket to Paradise” ha ottenuto il 14,7%. La trasmissione “La Ruota della Fortuna” è stata anche trasmessa, senza dati di ascolto specifici. La sfida tra Rai1 e Canale 5 si è concentrata su queste due principali offerte televisive.