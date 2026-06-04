Ascolti tv 3 giugno 2026 | Lussemburgo-Italia 21.7% Ticket to Paradise 14.7% La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Il 3 giugno 2026, la partita tra Lussemburgo e Italia ha registrato il 21,7% di share, risultando il programma più seguito in prima serata. Sul secondo gradino del podio, il film “Ticket to Paradise” ha ottenuto il 14,7%. La trasmissione “La Ruota della Fortuna” è stata anche trasmessa, senza dati di ascolto specifici. La sfida tra Rai1 e Canale 5 si è concentrata su queste due principali offerte televisive.
Ascolti tv 3 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Lussemburgo-Italia ” contro “ Ticket to Paradise “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 3 giugno 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Lussemburgo-Italia” vs “Ticket to Paradise”. Auditel del 3 giugno 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Lussemburgo-Italia” contro “Ticket to Paradise”. Chi ha vinto? Rai 1: Lussemburgo-Italia, la partita di amichevole che segna il ritorno in campo della Nazionale Azzurri ha incollato alla tv 3. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Ascolti tv ieri sera, mercoledì 3 giugno 2026, dall'amichevole Lussemburgo-Italia a Chi l’ha Visto? a Ticket to ParadiseI dati Auditel di ieri sera mostrano che l’amichevole tra Lussemburgo e Italia ha ottenuto circa 2 milioni di spettatori, con uno share del 12%.
Ascolti tv 21 marzo 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelSabato 21 marzo 2026, i dati Auditel evidenziano una sfida tra Rai 1 e Canale 5 durante la prima serata.
Temi più discussi: Ascolti tv di ieri 3 giugno: stravince Italia-Lussemburgo (21.7%), buon risultato per Ticket to Paradise (14.7%); Ascolti Tv ieri (3 giugno): la nuova Italia fa flop su Rai 1, Pino Insegno parte forte, Gerry Scotti sfonda senza De Martino; Ascolti tv 3 giugno, chi ha vinto la sfida?; Ascolti tv del 3 giugno: Lussemburgo – Italia e Ticket to paradise.
Ascolti TV 3 giugno 2026: l’Italia vince solo 1-0 col Lussemburgo e fa meno di 4 milioni in tv… la Nazionale non è più una garanzia wonderchannel.it/ascolti-tv-3-g… x.com
Ascolti TV 3 giugno 2026: l’Italia vince solo 1-0 col Lussemburgo e fa meno di 4 milioni in tv… la Nazionale non è più una garanzia La Nazionale italiana ha battuto il Lussemburgo 1-0 in amichevole, ma la vera notizia forse è un’altra: su Rai1 la partita si è fer facebook
Ascolti Tv ieri (3 giugno): la nuova Italia fa flop su Rai 1, Pino Insegno parte forte, Gerry Scotti sfonda senza De MartinoL’amichevole dell’Italia non va oltre i 4 milioni di spettatori, Ticket to Paradise al 14,7% di share, Chi l’ha visto tocca il 10,2% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti tv mercoledì 3 giugno: Lussemburgo-Italia, Ticket to Paradise, Chi l’ha visto?Ascolti tv 3 giugno 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it