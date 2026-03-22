Sabato 21 marzo 2026, i dati Auditel evidenziano una sfida tra Rai 1 e Canale 5 durante la prima serata. Su Rai 1 viene trasmesso “Canzonissima 2026”, mentre Canale 5 propone “Amici Il Serale”. Oltre a questi programmi, in palinsesto anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I numeri di ascolto sono stati raccolti e pubblicati al termine della serata.

Ascolti tv sabato 21 marzo 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Canzonissima 2026 ” contro “ Amici Il Serale “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 21 marzo 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Canzonissima 2026 vs Amici Il Serale Auditel ieri sera, 21 marzo 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Canzonissima” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto? Rai 1: Canzonissima 2026, la prima puntata dello show musicale condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 21 marzo 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

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