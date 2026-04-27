Carmine Valentino ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Sant’Agata de’ Goti con la lista “Radici e Futuro”. La presentazione si è svolta di recente, in un incontro pubblico, dove il candidato ha illustrato i punti principali del suo progetto politico. La lista si propone di rappresentare le esigenze della comunità locale e promuovere iniziative volte a valorizzare il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Carmine Valentino, candidato sindaco della lista “Radici e Futuro” al Comune di Sant’Agata de’ Goti, presenta un progetto politico che mette al centro l’anima della comunità. Un progetto che affonda le radici in una storia millenaria e che oggi ha come obiettivo risvegliare le coscienze, combattere l’indifferenza e riportare Sant’Agata ad essere una città viva, sicura e proiettata verso lo sviluppo europeo. “Non vogliamo solo fare un restyling delle infrastrutture – afferma Carmine Valentino – ma valorizzare appieno i nostri luoghi, le nostre tradizioni affinché le persone tornino a vivere il territorio 12 mesi l’anno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sant’Agata dè Goti, Carmine Valentino lancia la sua candidatura a sindaco con la lista “Radici e Futuro”

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