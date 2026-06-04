A Arzachena sono stati installati dispositivi di pulizia ecologica tra il centro e il Fungo per raccogliere mozziconi di sigaretta. Un mozzicone può contaminare fino a 50 litri d'acqua, secondo studi. La plastica dei filtri di sigarette impiega decenni a degradarsi e può rilasciare sostanze nocive nel territorio. La nuova iniziativa mira a ridurre la presenza di mozziconi e l'impatto ambientale legato alla plastica.

Quanti litri d'acqua può contaminare un singolo mozzicone di sigaretta?. Come influisce la plastica dei filtri sulla salute del territorio gallurese?. Chi coordina i volontari per la pulizia del centro e del Fungo?. Dove si trovano i moduli per iscriversi all'operazione di Plastic Free?.? In Breve Sabato 6 giugno ore 9.30 ritrovo in piazza Risorgimento. Un filtro contamina fino a 500 litri d'acqua. Oltre 4000 sostanze tossiche presenti in ogni singolo mozzicone. Referente Antonella contattabile al numero +393891485384. Arzachena si mobilita sabato 6 giugno per ripulire il centro e il Fungo dai mozziconi di sigaretta. Sabato 6 giugno 2026, i volontari di Plastic Free inizieranno una massiccia operazione di pulizia urbana ad Arzachena per eliminare i residui di tabacco abbandonati per le strade. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arzachena: pulizia ecologica contro i mozziconi tra centro e il Fungo

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