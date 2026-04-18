A Rovigo, sono stati raccolti circa 6.500 mozziconi di sigaretta, tra plastica e altri rifiuti, nell’ambito di un intervento di pulizia urbana. L’operazione vede coinvolti il gruppo Plastic Free Onlus e il Comitato di Rovigo della Croce Rossa Italiana, che collaborano per mantenere più pulito il territorio cittadino. L’iniziativa si inserisce in un progetto condiviso volto a tutelare l’ambiente e promuovere la partecipazione della comunità.

A Rovigo, la tutela del territorio e l’impegno verso il benessere sociale si uniscono in un progetto operativo che vede protagonisti Plastic Free Onlus e il Comitato di Rovigo della Croce Rossa Italiana. L’accordo, siglato per contrastare la diffusione dei rifiuti plastici e proteggere l’ambiente locale, punta a trasformare la sensibilità ecologica in azioni sistematiche attraverso una collaborazione stabile tra le due organizzazioni. Un primo bilancio concreto tra i rifiuti del centro cittadino. L’efficacia di questa sinergia è già misurabile attraverso i risultati ottenuti nei giorni scorsi durante una passeggiata dedicata alla pulizia urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovigo, pulizia urbana: 6.500 mozziconi raccolti tra plastica e rifiuti

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