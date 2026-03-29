I cittadini hanno partecipato alla terza edizione di “Quartiere Pulito” lungo via Fabio Filzi e le strade vicine, concentrandosi sulla rimozione di mozziconi di sigaretta, piccoli rifiuti e affissioni abusive. L’iniziativa mira a valorizzare gli spazi pubblici, coinvolgendo attivamente residenti e volontari nel mantenimento del decoro urbano vicino alla stazione Centrale. L’evento si svolge periodicamente con l’obiettivo di sensibilizzare sulla cura del quartiere.

Raccolti piccoli rifiuti e mozziconi di sigarette. Strappate via le affissioni abusive. Cittadini attivi, ieri, alla terza edizione di “ Quartiere Pulito in via Fabio Filzi e vie limitrofe“ che ha l’obiettivo di prendersi cura di questo luogo a un passo dalla stazione Centrale. La pulizia straordinaria è cominciata alle 9.30 ed è andata avanti fino alle 12.30. Attenzione particolare alla raccolta di rifiuti e di mozziconi di sigaretta abbandonati sui marciapiedi e nelle aree verdi; ripuliti anche i pali, dai quali sono stati tolti adesivi e volantini abusivi. "Ricordiamo che lo scorso gennaio Amsa ha fornito gratuitamente dei “cenerini“ a diverse attività commerciali, per invitare a buttare lì mozziconi di sigarette", spiegano i promotori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pulizia di quartiere, via i mozziconi: "La cura dei luoghi parte dal basso"

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