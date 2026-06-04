Arvedi-Ast | nuovi premi per i lavoratori fino a 300 euro al mese

I lavoratori delle Fucine riceveranno premi fino a 300 euro al mese. I calcoli per l’assegnazione della fascia B si baseranno su parametri tecnici specifici, anche se non sono stati ancora dettagliati. La modifica riguarda i criteri di assegnazione dei premi e l’importo massimo riconosciuto ai dipendenti. Le nuove regole influenzeranno le modalità di calcolo delle premiazioni mensili per i lavoratori coinvolti.

Come cambieranno i calcoli per chi lavora nelle Fucine? Quali parametri tecnici determineranno l'assegnazione della fascia B? Perché trasformare il premio in welfare garantisce un vantaggio del 25%? Quando inizieranno le trattative per estendere l'accordo al Tubificio??? In Breve Premio attivo dal 1 aprile 2026 al 31 dicembre 2026 Fascia A da 200 euro e fascia B fino a 300 euro mensili Conversione in welfare aziendale con maggiorazione del 25% sul valore Pagamenti trimes . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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