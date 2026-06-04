Acciai Speciali Terni firmato l’accordo sul ' Premio Efficienza Impianti' | fino a 300 euro al mese per i lavoratori

È stato firmato l’accordo tra Acciai Speciali Terni e le organizzazioni sindacali riguardante il nuovo Premio Efficienza Impianti. Il premio prevede un incentivo fino a 300 euro al mese per i lavoratori coinvolti. La decisione riguarda i dipendenti degli impianti e mira a premiare la produttività e l’efficienza. L’accordo è stato siglato questa settimana.

È stato sottoscritto l’accordo sul nuovo Premio Efficienza Impianti (PEI) tra Acciai Speciali Terni e le organizzazioni sindacali. L’intesa, che sarà valida dal 1° aprile al 31 dicembre 2026, introduce un sistema premiale legato ai risultati di efficienza, produttività e qualità dei singoli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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