Artom | la nuova intelligenza è saper connettere idee e mondi

Una nuova forma di intelligenza si concentra sulla capacità di collegare idee e mondi diversi, superando la mera competenza tecnica. Questa abilità permette di affrontare sfide complesse e di innovare, mentre il modello tradizionale dello studente competente non assicura più il successo. La discussione si focalizza su come questa competenza interconnessa diventi fondamentale in un contesto in rapido cambiamento, richiedendo un approccio più creativo e adattabile.

Come può la capacità di connettere idee superare la competenza tecnica?. Perché il modello del bravo studente non garantisce più il successo?. Quale ruolo gioca lo scrolling nel potenziare la nostra intelligenza?. Come possono le nuove generazioni competere con l'intelligenza artificiale?.? In Breve Il libro La nuova intelligenza è pubblicato dalla casa editrice Piemme. Il modello del Novecento premiava la figura del bravino basata sull'obbedienza. L'intelligenza artificiale fornisce risposte immediate ma non crea collegamenti creativi. Lo scrolling sui social media funge da ginnastica per la selezione rapida. L’intelligenza del futuro si sposta dalle risposte alle domande: la sfida di Artom. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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