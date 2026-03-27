Mattinata 12 milioni di euro per connettere alla città la nuova cittadella dello sport

Nella mattinata è stato approvato il piano finanziario relativo al masterplan “Tra Cittadella e Parco dello Sport – Azione diffusa sport e inclusione sociale”, inserito nel PNRR Missione 5 e finanziato con 12 milioni di euro provenienti dal fondo per la progettazione del Ministero dell’Interno. L’obiettivo è collegare la nuova Cittadella dello Sport alla città.

MATTINATA - APPROVATO IL PFTE DEL MASTERPLAN “TRA CITTADELLA E PARCO DELLO SPORT - AZIONE DIFFUSA SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - PNRR MISSIONE 5 - FONDO PROGETTAZIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO.✅ La Giunta Comunale ha approvato con apposita Delibera n. 552026 il PFTE del masterplan “Tra Cittadella e Parco dello Sport” nell’ambito del PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1. ✍ L'intervento complessivo riguarda l'interconnessione tra le aree sportive del paese. Dal nuovo campo sportivo in area Papone (Ambito 3) al Palazzetto dello Sport (lavori di riqualificazione in via di ultimazione). Il percorso podisticopanoramico per uso polivalente, ciclabile e pedonabile di connessione tra il marciapiede della Via del MareCasette dei Pescatori con l’area portuale (Ambito 1). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Mattinata, 12 milioni di euro per connettere alla città la nuova cittadella dello sport Articoli correlati Santarcangelo investe su sport e servizi: variazione di bilancio da 2 milioni di euro per la cittadellaVariazioni di bilancio per sport, municipio, interventi pubblici ed esenzioni Tari: questi i punti più significativi del Consiglio comunale di... La Cittadella dello sport è più grande. L’inaugurazione dei nuovi campiCresce la Cittadella dello Sport di Buti: pronti ad inaugurare nuovi campi da padel e tennis. Contenuti e approfondimenti su Mattinata 12 milioni di euro per... Temi più discussi: Un ’hub di prossimità’ per far vivere il centro; Referendum giustizia, affluenza in Capitanata: alle 12 vota il 10,38%. A Foggia e Manfredonia i dati migliori; Sivers il titolo più scambiato in mattinata dopo il rally - Di; Mattinata di caos sulla linea Bari-Foggia: guasto a Parco Nord e treni a rilento, ritardi fino a 50 minuti. Ferragamo migliora i margini. La perdita scende a 49 milioniSprint di Ferragamo oggi in Borsa in scia ai conti 2025 (+8,7% in mattinata). Dopo aver anticipato a fine gennaio ... pambianconews.com Fine Foods, utile adjusted sale a 12,8 milioni nel 2025. Dividendo di 0,16 euro(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria ... borsaitaliana.it Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca di beni, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di un imprenditore (cl. 1965), soggetto conn facebook Nella mattinata di giovedì 26 marzo si è svolto presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'incontro tra le organizzazioni sindacali e la Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica sull'applicazione della riforma degli istituti tecnici, prevista d… x.com