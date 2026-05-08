Nel suo nuovo libro, Arturo Artom affronta il tema della trasformazione sociale e tecnologica in corso, sottolineando come il lavoro, l’istruzione e la vita quotidiana siano profondamente mutati. Una frase centrale del testo afferma che quando l’ambiente cambia, non è la competenza a garantire la sopravvivenza. L’autore riflette sulla necessità di adattarsi a un mondo in rapido cambiamento, senza però offrire soluzioni o giudizi.

C’è una frase che attraversa tutto il nuovo libro di Arturo Artom e che sintetizza perfettamente il mondo che stiamo vivendo: “Quando cambia l’ambiente, non sopravvive il più competente. Sopravvive chi si adatta più velocemente”. È da questa intuizione che nasce La nuova intelligenza. Connetti le idee. Esplora. Divertiti, il saggio pubblicato da Piemme. In poco più di cento pagine, Artom, imprenditore, ingegnere e figura chiave della liberalizzazione delle telecomunicazioni in Italia, mette in discussione molte delle convinzioni con cui intere generazioni sono cresciute, il mito del posto fisso, il valore assoluto della competenza verticale, la scuola basata sui voti e esami, l’idea che il sacrificio sia sempre sinonimo di successo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arturo Artom e la rivoluzione della “nuova intelligenza”: “Il lavoro, la scuola e la vita stanno cambiando per sempre”

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