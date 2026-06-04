L’apertura della quarta edizione dell’Artemida Art Week avverrà il 15 giugno alle 18. L’evento si svolge per una settimana e sarà accessibile al pubblico. La manifestazione si terrà in varie location della città, con esposizioni e installazioni artistiche. L’ingresso è aperto a tutti senza prenotazione. La manifestazione durerà fino al 21 giugno.

Artemida Experience è entusiasta di annunciare l’apertura al pubblico della quarta edizione dell’ “Artemida Art Week” il 15 giugno, dalle ore 18. L’esposizione rimarrà accessibile fino al 15 luglio, con l’invito al pubblico ad esplorare un insieme di espressioni e visioni creative diverse. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Artemis II - SNL

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