Art nouveau week Da Milano alla Lombardia liberty
Da Milano alla Lombardia, dall’8 al 14 luglio 2026, si svolgerà la settima edizione di “Art Nouveau Week”, un festival internazionale dedicato allo stile floreale che tra fine Ottocento e inizio Novecento ha influenzato diversi settori come arte, architettura e arti applicate. L’evento comprende mostre, visite guidate e iniziative culturali che celebrano l’estetica e le innovazioni di quel periodo.
Dall’8 al 14 luglio 2026 torna l’appuntamento con “Art Nouveau Week”, il festival internazionale dedicato allo stile floreale che tra fine Ottocento e primo Novecento rivoluzionò arte, architettura e arti applicate. Un’edizione definita “colossal”, con oltre 750 attività distribuite in più di 300.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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In 300 città nel mondo a luglio l'Art Nouveau Week x.com
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