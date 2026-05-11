Art nouveau week Da Milano alla Lombardia liberty

Da Milano alla Lombardia, dall’8 al 14 luglio 2026, si svolgerà la settima edizione di “Art Nouveau Week”, un festival internazionale dedicato allo stile floreale che tra fine Ottocento e inizio Novecento ha influenzato diversi settori come arte, architettura e arti applicate. L’evento comprende mostre, visite guidate e iniziative culturali che celebrano l’estetica e le innovazioni di quel periodo.

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