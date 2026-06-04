Il progetto “Saracinesche della speranza” è stato avviato a Piano di Sorrento grazie a una convenzione tra il Comune e un istituto superiore locale. L'iniziativa prevede la decorazione di saracinesche chiuse con opere di arte urbana, con l’obiettivo di trasformare i negozi chiusi in spazi di speranza e colore. La collaborazione coinvolge studenti e artisti per realizzare le opere, che verranno collocate in diverse zone della città.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Piano di Sorrento e l’Istituto Superiore “Francesco Grandi” di Sorrento hanno siglato una convenzione per l’avvio del progetto “Saracinesche della speranza a colori: quando le saracinesche si chiudono, si aprono i cuori alla speranza”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Il progetto prevede la riqualificazione artistica delle saracinesche dei negozi aderenti del territorio comunale attraverso la realizzazione di opere pittoriche da parte degli studenti del Liceo Artistico, guidati dai docenti e supportati dai tutor e dalla logistica dell’ente municipale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arte urbana e sociale: al via a Piano di Sorrento il progetto “Saracinesche della speranza”

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