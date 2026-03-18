Ancona è stata scelta come Capitale italiana della Cultura 2028 e riceverà un milione di euro destinati a un piano di rigenerazione urbana e sociale. La città ha annunciato un progetto che include un'apertura verso il bacino del Mediterraneo, il coinvolgimento delle nuove generazioni e una strategia culturale focalizzata sul presente con una prospettiva internazionale. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane.

L’apertura verso il bacino del Mediterraneo, il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni e un progetto culturale saldamente ancorato al presente ma con una lucida visione internazionale. Con queste armi, Ancona ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi ufficialmente il prestigioso titolo di Capitale italiana della Cultura per l’anno 2028. La proclamazione è avvenuta oggi a Roma, all’interno della Sala Spadolini del Ministero della Cultura. A svelare il verdetto è stato il Ministro Alessandro Giuli, coronando un percorso di selezione che ha visto la città marchigiana mettere d’accordo tutti: la vittoria, infatti, è arrivata con il voto unanime della giuria presieduta dal direttore dell’agenzia AdnKronos, Davide Maria Desario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028: alla città un milione di euro per un piano di rigenerazione urbana e sociale

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