A Napoli, presso l'ateneo Federico II, un bunker sotterraneo viene trasformato in un'opera d'arte grazie a un intervento di un artista. L'iniziativa coinvolge anche aspetti di scienza e rigenerazione urbana, portando alla creazione di un murale che modifica lo spazio sottosuterraneo. Il progetto combina elementi di innovazione e espressione artistica, dando nuova vita a un luogo precedentemente destinato a funzioni tecniche o di conservazione.

U n bunker che custodisce il futuro e un’opera d’arte murale che lo trasforma in immaginazione visiva. Siamo al Dipartimento di Fisica dell’Università Federico II di Napoli, dove la ricerca più avanzata incontra la street art grazie al progetto ISAAC – International Street Art Academy Campus, progetto ideato e curato da INWARD – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana in collaborazione con l’ Università Federico II e con il sostegno de La Reggia Designer Outlet, il centro McArthurGlen di Marcianise (Caserta). Leggi anche › Biennale Arte 2026, tre artiste da non perdere: Lotus L. Kang, Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda L’artista Vesod ha trasformato il cosiddetto bunker quantistico in una grande opera che mette in dialogo scienza e città. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla Federico II di Napoli, il bunker quantistico diventa una tela urbana grazie all’intervento di Vesod, in un progetto che unisce arte, scienza e rigenerazione urbana

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