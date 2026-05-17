È stato inaugurato il Parco Sculture Todini a Todi, un’area di installazioni artistiche distribuite tra le colline umbre. Le opere sono state realizzate da artisti locali e nazionali, e sono state collocate in diversi punti del parco, creando un percorso tra natura e arte. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e delle comunità coinvolte, e le sculture sono state installate in modo permanente. La creazione del parco è avvenuta attraverso un accordo tra enti pubblici e privati.

? Domande chiave Come cambierà il paesaggio umbro con queste nuove installazioni?. Chi sono gli artisti che hanno creato le opere inaugurali?. Perché il progetto è legato all'ottavo centenario di San Francesco?. Cosa accadrà durante il weekend di performance alla Tenuta?.? In Breve Inaugurazione 23-24 maggio con performance live painting di Miltos Manetas alla Tenuta.. Opere di Matteo Attruia e Silvia Ranchicchio presentate con cura di Massimo Mattioli.. Sinergia tra Fondazione Perugia, Acciaierie Arvedi AST e ottavo centenario San Francesco.. Mostra MYSTICA VISIO a Todi nello stesso weekend per legami con Jacopone.. Sabato 23 maggio il Parco Sculture Todini aprirà ufficialmente le sue porte tra le colline della Tenuta Todini, segnando l’inizio di un percorso artistico che si svilupperà nel tempo grazie alla cura di Massimo Mattioli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte tra le colline: nasce il Parco Sculture Todini a Todi

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