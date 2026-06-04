Arriva un nuovo defibrillatore all’istituto Jacopo da Montagnana
Venerdì 8 maggio, l’istituto Jacopo da Montagnana ha ricevuto un nuovo defibrillatore automatico esterno (DAE). Lo strumento è stato donato all’istituto, che ora dispone di un dispositivo in più per le emergenze sanitarie. La presenza del defibrillatore potrà essere utilizzata in caso di necessità, migliorando la sicurezza all’interno della scuola. Nessun’altra informazione sulle modalità di consegna o sui soggetti coinvolti è stata comunicata.
Venerdì 8 maggio l'istituto Jacopo da Montagnana ha ricevuto in dono un nuovo defibrillatore automatico esterno (DAE). Una consegna che rientra nell’ambito del progetto “Piccolo Principe”, a cui hanno partecipato i donatori del dispositivo: Valentina Ometto, presidente dell'associazione Ometto, e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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