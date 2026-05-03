Donato un defibrillatore all’istituto comprensivo 1 in memoria di Leonardo De Santo
Un defibrillatore è stato consegnato all’istituto comprensivo 1, precisamente alla scuola Sant’Andrea, in memoria di Leonardo De Santo. De Santo era un dipendente delle Poste e aveva ricoperto il ruolo di presidente del Kiwanis Club Chieti-Pescara. La donazione è avvenuta in seguito alla scomparsa dell’uomo, che aveva avuto un ruolo attivo nella comunità locale.
Un defibrillatore è stato donato all’istituto comprensivo 1, alla scuola Sant’Andrea in particolare, in memoria di Leonardo De Santo, stimato dipendente delle Poste e già presidente del Kiwanis Club Chieti-Pescara, venuto a mancare recentemente.A donare il dispositivo all’Istituto comprensivo 1.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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