Donato un defibrillatore all’istituto comprensivo 1 in memoria di Leonardo De Santo

Un defibrillatore è stato consegnato all’istituto comprensivo 1, precisamente alla scuola Sant’Andrea, in memoria di Leonardo De Santo. De Santo era un dipendente delle Poste e aveva ricoperto il ruolo di presidente del Kiwanis Club Chieti-Pescara. La donazione è avvenuta in seguito alla scomparsa dell’uomo, che aveva avuto un ruolo attivo nella comunità locale.