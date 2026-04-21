Montemurlo celebra il suo campione paralimpico Jacopo Luchini | arriva la festa a Villa Giamari

Il Comune di Montemurlo ha organizzato una festa in onore di Jacopo Luchini, atleta paralimpico che ha vinto una medaglia d’oro nello snowboard, disciplina banked slalom, ai Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. L’evento si terrà presso Villa Giamari e si svolgerà il 22 aprile 2026. La cerimonia celebrativa è stata annunciata dal municipio in occasione del successo ottenuto dall’atleta.

Montemurlo (Prato), 22 aprile 2026 – Il Comune di Montemurlo celebra l’ oro paralimpico conquistato lo scorso 13 marzo da Jacopo Luchini nello snowboard - banked slalom ai Giochi Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Venerdì 24 aprile dalle 18,30 nel parco di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1) la comunità si stringerà attorno al suo campione per festeggiare gli straordinari traguardi raggiunti. Il sindaco Simone Calamai lo aveva annunciato subito dopo la vittoria sulla pista di Socrepes a Cortina D’Ampezzo: "Aspettiamo Jacopo per festeggiarlo tutti insieme!”. Un evento che saprà coniugare ufficialità istituzionale e la convivialità: la cerimonia si aprirà con il conferimento di un riconoscimento al campione da parte della comunità montemurlese, per poi proseguire con un momento di festa animato da aperitivo e dj set.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montemurlo celebra il suo campione paralimpico Jacopo Luchini: arriva la festa a Villa Giamari Notizie correlate L’impresa di Jacopo Luchini, oro nello snowboard alle Paralimpiadi. A Montemurlo scoppia la festaCortina, 13 marzo 2026 – Gli mancava solo una medaglia paralimpica, come ciliegina sulla torta di una carriera che lo ha visto spesso primeggiare e... Montemurlo in festa per Jacopo Luchini: è di nuovo oro in Coppa del Mondo di parasnowboardMontemurlo (Prato), 11 febbraio 2026 – Montemurlo di nuovo in festa per il suo campione, Jacopo Luchini, che è di nuovo oro in Coppa del Mondo di... Contenuti e approfondimenti Montemurlo celebra il suo campione paralimpico Jacopo Luchini: arriva la festa a Villa GiamariMontemurlo (Prato), 22 aprile 2026 – Il Comune di Montemurlo celebra l’oro paralimpico conquistato lo scorso 13 marzo da Jacopo Luchini nello snowboard - banked slalom ai Giochi Paralimpiadi invernali ... lanazione.it L’impresa di Jacopo Luchini, oro nello snowboard alle Paralimpiadi. A Montemurlo scoppia la festaCortina, 13 marzo 2026 – Gli mancava solo una medaglia paralimpica, come ciliegina sulla torta di una carriera che lo ha visto spesso primeggiare e vincere praticamente tutto quello che c'era da ... lanazione.it