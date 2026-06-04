Da quest’anno, la tassa sui rifiuti si pagherà attraverso il sistema PagoPA. Contestualmente, a Colle sono state introdotte agevolazioni per il pagamento della Tari 2026. La novità riguarda sia l’adozione del nuovo metodo di pagamento sia le agevolazioni previste per alcune categorie di utenti. La modifica si applica a partire dalla Tari di quest’anno.

Tari 2026, doppia novità a Colle: arriva PagoPA e scattano le agevolazioni. Da quest’anno, infatti, la Tari si pagherà con il sistema PagoPA. La novità introdotta consentirà ai cittadini di semplificare i pagamenti, si potrà pagare sia on line tramite l’app IO, l’home banking sia tramite i canali fisici come banche, uffici postali, tabaccherie, supermercati e ricevitorie autorizzate, utilizzando l’avviso PagoPA con QR Code o codice IUV allegato alla comunicazione inviata dal Comune. Inoltre, è possibile presentare domanda per la riduzione della Tari relativa all’anno 2026. Possono accedere all’ agevolazione le associazioni che abbiano presentato, nell’ultimo esercizio, un bilancio con entrate inferiori a 100. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva PagoPa e scattano le agevolazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Monza rivoluziona la Tari: arriva PagoPa per pagamenti via App IOIl Consiglio Comunale di Monza ha approvato l’introduzione del sistema PagoPa per il pagamento della Tari, permettendo ai cittadini di utilizzare...

Ebola, scattano le misure per chi arriva da Congo e Uganda: ecco le procedure operative emanate dal ministeroIl ministero ha emanato nuove procedure operative per i controlli sui passeggeri provenienti da Congo e Uganda in relazione all’epidemia di Ebola.

Argomenti più discussi: Arriva PagoPa e scattano le agevolazioni; Falsa multa pagoPA: la nuova truffa che sta circolando; Falsi avvisi di multe via Sms ed e-mail, scatta l’allarme per la truffa SEND; SEND e PagoPA usati come esca: la truffa che inganna tutti.