Il ministero ha emanato nuove procedure operative per i controlli sui passeggeri provenienti da Congo e Uganda in relazione all’epidemia di Ebola. L’aeroporto sanitario di Fiumicino è l’unico scalo autorizzato a gestire eventuali casi di persone sintomatiche a bordo di voli provenienti da questi Paesi. Le misure riguardano i controlli sanitari e la gestione di eventuali emergenze sanitarie. Le procedure sono state adottate per monitorare e prevenire la diffusione del virus in Italia.

L’ aeroporto sanitario di Fiumicino è l’unico scalo disponibile nel caso in cui, a bordo di un velivolo, dovessero esserci persone sintomatiche in arrivo in Italia dai Paesi coinvolti nell’epidemia di Ebola. L’ha scritto il ministero della Salute in una circolare pubblicata in Gazzetta ufficiale che descrive le misure di prevenzione da adottare e i criteri di valutazione medici ed epidemiologici del rischio. « Chiunque provenga, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo di trasporto, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, o che sia stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in Italia, deve compilare, firmare e inviare una dichiarazione al Dipartimento di prevenzione della Asl di residenza o domicilio entro 24 ore ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ebola, scattano le misure per chi arriva da Congo e Uganda: ecco le procedure operative emanate dal ministero

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30 MAGGIO 2026 EBOLA SCATTANO LE MISURE PER CHI ARRIVA DA CONGO E UGANDA

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