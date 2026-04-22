Monza rivoluziona la Tari | arriva PagoPa per pagamenti via App IO

Il Consiglio Comunale di Monza ha approvato l’introduzione del sistema PagoPa per il pagamento della Tari, permettendo ai cittadini di utilizzare l’App IO. Questa decisione mira a semplificare e digitalizzare le modalità di pagamento dei tributi locali. La novità si inserisce in un processo di aggiornamento delle procedure amministrative, eliminando metodi tradizionali e puntando su strumenti digitali.

Il Consiglio Comunale di Monza ha dato il via libera all’integrazione del sistema PagoPa per il pagamento della Tari, una mossa che punta a modernizzare la riscossione dei tributi locali attraverso strumenti digitali. La decisione, frutto di una mozione presentata da LabMonza, introduce un’alternativa rapida all’attuale modello F24 elettronico, permettendo ai cittadini di gestire i pagamenti tramite l’app IO o l’home banking. La transizione digitale tra semplicità d’uso e costi di gestione. L’introduzione di PagoPa non rappresenta una sostituzione radicale, ma un affiancamento strategico alle procedure già esistenti. Lorenzo Spedo, esponente...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza rivoluziona la Tari: arriva PagoPa per pagamenti via App IO Notizie correlate Addio code: App IO, pagoPA si salda con Google Pay dal 16 febbraio.Pagamenti più semplici con lo smartphone: App IO integra Google Pay per gli utenti Android L’applicazione IO, lo strumento ufficiale per l’accesso ai... App Io, la rivoluzione silenziosa: dal portafoglio digitale ai pagamenti smartL’evoluzione dell’applicazione IO rappresenta uno dei pilastri fondamentali nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana.