Monza rivoluziona la Tari | arriva PagoPa per pagamenti via App IO

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Comunale di Monza ha approvato l’introduzione del sistema PagoPa per il pagamento della Tari, permettendo ai cittadini di utilizzare l’App IO. Questa decisione mira a semplificare e digitalizzare le modalità di pagamento dei tributi locali. La novità si inserisce in un processo di aggiornamento delle procedure amministrative, eliminando metodi tradizionali e puntando su strumenti digitali.

Il Consiglio Comunale di Monza ha dato il via libera all’integrazione del sistema PagoPa per il pagamento della Tari, una mossa che punta a modernizzare la riscossione dei tributi locali attraverso strumenti digitali. La decisione, frutto di una mozione presentata da LabMonza, introduce un’alternativa rapida all’attuale modello F24 elettronico, permettendo ai cittadini di gestire i pagamenti tramite l’app IO o l’home banking. La transizione digitale tra semplicità d’uso e costi di gestione. L’introduzione di PagoPa non rappresenta una sostituzione radicale, ma un affiancamento strategico alle procedure già esistenti. Lorenzo Spedo, esponente...🔗 Leggi su Ameve.eu

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