Arrestato uno studente palestinese diretto a Roma è accusato di essere un miliziano di Hamas

Le forze di difesa israeliane hanno arrestato uno studente palestinese che aveva ottenuto il permesso di uscire dalla Striscia di Gaza per recarsi a Roma, dove avrebbe frequentato l’università di Tor Vergata e proseguito gli studi di medicina. L’accusa nei suoi confronti riguarda l’appartenenza a un gruppo militante di Hamas. L’arresto è avvenuto prima della partenza, mentre lo studente si trovava in viaggio verso l’Italia.

Le forze di difesa israeliane, le Idf, hanno arrestato uno studente palestinese che aveva ottenuto il permesso per lasciare la striscia di Gaza e viaggiare verso l'università di Tor Vergata a Roma dove avrebbe proseguito gli studi di medicina e la specializzazione. Il ragazzo, Mahmoud al-Najjar è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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