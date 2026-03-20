Due allievi provenienti dalla provincia di Caserta parteciperanno al giuramento degli studenti della Scuola Militare Teulié il 28 marzo. L’evento si svolgerà a Milano e coinvolgerà giovani provenienti da diverse regioni italiane, che si preparano a ufficializzare il loro impegno. La cerimonia rappresenta un momento importante per i partecipanti e si tiene nel contesto di una tradizione consolidata.

C’è anche un pezzo di provincia di Caserta tra i protagonisti del giuramento degli Allievi della Scuola Militare Teulié, in programma il prossimo 28 marzo. A rappresentare il territorio saranno Maddalena Mercurio, originaria di Aversa, e Michele Vergara, da Orta di Atella: due giovani accomunati da determinazione, sacrificio e voglia di costruire il proprio futuro. Maddalena Mercurio, studentessa del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Aversa, ha scelto la Scuola Militare per rafforzare valori fondamentali come il senso del dovere, la responsabilità e l’organizzazione. “Le mie passioni più grandi sono la lettura e la ginnastica artistica, disciplina che pratico da quando avevo sei anni e che mi ha aiutato a crescere anche come persona”, racconta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa e Orta di Atella alla Scuola Militare Teulié: due allievi casertani protagonisti del giuramento

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