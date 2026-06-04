Arrestati dopo lo sbarco dei migranti condannati due scafisti a quattro anni di reclusione

Da ternitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini di 23 e 24 anni, entrambi egiziani, sono stati condannati a quattro anni di reclusione in rito abbreviato dopo essere stati arrestati il 20 maggio 2025. La sentenza è stata emessa ieri dal tribunale di Ancona, durante l’udienza preliminare. I due sono ritenuti gli scafisti coinvolti nello sbarco di migranti sulla nave Ocean nel capoluogo marchigiano.

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Quattro anni di reclusione in rito abbreviato. È la condanna decisa ieri dalla giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Ancona, Francesca De Palma, per i due presunti scafisti egiziani di 23 e 24 anni, arrestati il 20 maggio 2025 dopo lo sbarco nel capoluogo marchigiano della Ocean. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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