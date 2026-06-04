Arrestati dopo lo sbarco dei migranti condannati due scafisti a quattro anni di reclusione

Notizia in breve

Due uomini di 23 e 24 anni, entrambi egiziani, sono stati condannati a quattro anni di reclusione in rito abbreviato dopo essere stati arrestati il 20 maggio 2025. La sentenza è stata emessa ieri dal tribunale di Ancona, durante l’udienza preliminare. I due sono ritenuti gli scafisti coinvolti nello sbarco di migranti sulla nave Ocean nel capoluogo marchigiano.