Arrestati dopo lo sbarco dei migranti condannati due scafisti a quattro anni di reclusione
Due uomini di 23 e 24 anni, entrambi egiziani, sono stati condannati a quattro anni di reclusione in rito abbreviato dopo essere stati arrestati il 20 maggio 2025. La sentenza è stata emessa ieri dal tribunale di Ancona, durante l’udienza preliminare. I due sono ritenuti gli scafisti coinvolti nello sbarco di migranti sulla nave Ocean nel capoluogo marchigiano.
Quattro anni di reclusione in rito abbreviato. È la condanna decisa ieri dalla giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Ancona, Francesca De Palma, per i due presunti scafisti egiziani di 23 e 24 anni, arrestati il 20 maggio 2025 dopo lo sbarco nel capoluogo marchigiano della Ocean. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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